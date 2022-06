Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperverletzung nach Diebstahlsversuch

Donaueschingen (ots)

Nach einem versuchten Diebstahl soll es am Bahnhof Donaueschingen zu einer Körperverletzung gekommen sein. Trotz Gegenwehr durch den Tatverdächtigen konnten Zeugen ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll am Freitag (17.06.22) gegen 12:15 Uhr ein 21-Jähriger versucht haben einer älteren Frau das Mobiltelefon aus der Tasche zu entwenden. Dies soll durch einen 39-Jährigen bemerkt worden sein, der den marokkanischen Staatsangehörigen daraufhin angesprochen und festgehalten haben soll. In der Folge soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, in der der 39-Jährige mehrfach durch den 21-Jährigen geschlagen worden sein soll. Gemeinsam mit einem Zeugen gelang es dem 39-Jährigen trotzdem den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festzuhalten. Der 39-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung mehrere Schürfwunden an Armen und Beinen. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 21-Jährige an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell