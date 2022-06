Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Hauptbahnhof

Lörrach (ots)

Eine Streife der Bundespolizei konnte am Lörracher Hauptbahnhof einen 33-Jährigen festnehmen, der mit Haftbefehl gesucht worden war. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 33-Jährigen am Hauptbahnhof in Lörrach. Bei der Überprüfung des algerischen Staatsangehörigen stellte die Streife einen offenen Vollstreckungshaftbefehl fest. Wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte war der 33-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro verurteilt worden, ersatzweise 180 Tage Freiheitsstrafe. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

