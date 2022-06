BPOLI-WEIL: Mann zeigt Penis am Bahnhof - Zeugenaufruf

Weil am Rhein (ots) - Durch die Bundespolizei konnte ein 35-Jähriger festgenommen werden, der zur internationalen Fahndung zwecks Auslieferung ausgeschrieben war. Der Gesuchte wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Mittwochabend (15.06.22) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 35-Jährigen an der Palmrainbrücke in Weil am Rhein, bei der Ausreise aus Deutschland. Der ...

