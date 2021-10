Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Salem: Auseinandersetzung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Bodenseekreis/Salem (ots)

In der Nacht vom 30. September (Donnerstag) auf den 1. Oktober 2021 (Freitag) kam es gegen Mitternacht in einem Zug von Friedrichshafen Stadt nach Singen (Hohentwiel) kurz vor Salem zu einer Auseinandersetzung. Ein junger Mann soll dabei von anderen Personen zunächst belästigt und später auch körperlich angegriffen worden sein. Die Täter, welche den Zug in Salem verließen, sind zuvor auffallend häufig durch den Zug gelaufen. Sie stehen im Verdacht, dabei auch Sachbeschädigungen begangen zu haben. Unter anderem sollen hierzu Lebensmittel eingesetzt worden sein. Nach Halt des Zuges in Salem blieben die Türen des Zuges über längere Zeit geschlossen.

Gesucht werden Reisende aus dem Zug, welche sachdienliche Informationen zu den Ereignissen geben können. Hinweise nimmt die Bundespolizei jederzeit unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 250 oder der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

