Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrecher auf frischer Tat

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Samstagmorgen ein Einbrecher auf frischer Tat geschnappt werden konnte. Der Anwohner der Zanggasse bemerkte gegen 04:25 Uhr, wie sich der Einbrecher an einer Fensterscheibe eines Spielegeschäftes zu schaffen machte bis diese zu Bruch ging. Der Täter verschaffte sich so Zutritt zum Geschäft und hatte es auf Brettspiele abgesehen. Der Zeuge wählte zwischenzeitlich den Polizeinotruf, wodurch die Kräfte des Altstadtreviers alarmiert wurden und den Täter noch auf frischer Tat festnehmen konnten. Bei dem Täter handelte es sich um einen 27-jährigen Mann aus dem Kreis Siegen, der bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war. Der 27-Jährige war während der Tat alkoholisiert, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun wegen des Einbruches erneut strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell