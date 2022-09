Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunken mit plattem Reifen gefahren und gegen Hauswand gerollt

Mainz-Finthen/A60 (ots)

Am Sonntagabend meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den polizeilichen Notruf einen schlangenlinienfahrenden Pkw, der von der Autobahn A60 in Richtung der Ortslage Finthen unterwegs wäre. Zudem würde der Pkw trotz plattem Reifen einfach weiterfahren. Während Funkstreifen der Polizeiautobahnstation Heidesheim und der Polizeiinspektion Mainz 3 bereits alarmiert waren, ging ein erneuter Notruf ein. Nun sei der beschriebene Pkw in der Ortsrandlage Finthen von einer jungen Dame abgestellt worden aber danach rückwärts gegen eine Hauswand gerollt. Von der Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 konnte die 26-jährige Fahrerin an der Unfallstelle angetroffen werden. Die junge Dame stand unter Alkoholeinfluss und hatte einen Wert von über 2,6 Promille. Auf ihrem Weg hatte sie zunächst auf der Autobahn A60 im Bereich der Anschlussstelle Mainz-Finthen einen Leitpfosten umgefahren, wodurch nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Reifen am Fahrzeug beschädigt wurde. Hiernach fuhr sie weiter und beschädigte mit der Felge teilweise den Fahrbahnbelag. Danach rollte der Peugeot gegen die Hauswand. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der Führerschein der jungen Dame wurde zwecks vorläufiger Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt und es wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Zudem muss sie sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell