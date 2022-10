POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/Fünf Personen bei Auffahrunfall verletzt

Coesfeld (ots) - Am Wierlings Busch haben Unbekannte einen Gullydeckel am Kreisverkehr ausgehoben. Gegen 5.50 Uhr meldete sich am Montag (03.10.22) ein Zeuge bei der Polizei. Die Streifenwagenbesatzung setzte den Gullydeckel wieder ein. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

