Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, K48/ Auto mit drei Insassen überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Ein Auto mit drei Insassen hat sich am Sonntag (02.10.22) auf Höhe der Haltestelle Krümpel an der K48 überschlagen. Gegen 23.25 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Nottuln mit ihrem Auto die Kreisstraße in Richtung Lette. Mit im Fahrzeug saßen zwei Dülmener. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr das Auto über den Grünstreifen in einen Graben und überschlug sich mehrfach. Es blieb auf dem Dach liegen. Mit Rettungswagen kamen alle verletzt in Krankenhäuser. Die K48 war auf Höhe der Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell