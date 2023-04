Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 23.04.2023

Wechselseitige Körperverletzung

Am 22.04.23 gegen 23:59 Uhr kam es in Essinghausen, An der Kapelle, zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein 28jähriger und ein 20jähriger hatten hier eine Auseinandersetzung, bei der sie durch Zeugen getrennt wurden. Beide wurden durch den Rettungsdienst behandelt, gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Am 22.04.23 zwischen 16:15 Uhr und 16:25 Uhr kam es in der Sedanstraße zum Diebstahl eines Fahrrades. Dieses war durch ein Fahrradschloss gesichert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise können an die Polizei Peine unter 05171 999 0 gegeben werden.

Einbruch

Zwischen dem 19.04.23, 20 Uhr und dem 22.04.23, 10 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Hundesportvereins in Peine, Hollandsmühle. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangte/n der oder die Täter in das Gebäude und entwendete/n Nahrungsmittel. Der entstandene Sachschaden liegt hierbei deutlich über dem Wert des Diebesgutes.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 22.04.23 zwischen 12 Uhr und 15 Uhr kam es in Peine, Am Anger, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Audi. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der Lack zerkratzt. Hinweise hierzu können an die Polizei Peine unter 05171 999 0 gegeben werden.

Trunkenheit im Verkehr

Am 23.04.23 um 00:35 Uhr wurde in der Woltorfer Straße in Peine ein 39jähriger Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 22.04.23 um 21:28 Uhr wurden in der Kantstraße in Peine ein 39jähriger und ein 37jähriger mit je einem e-scooter angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass für die Fahrzeuge keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Überfall auf Kiosk

Am 22.04.23 gegen 20:07 Uhr kam es in der Feldstraße in Peine zu einem Überfall auf einen Kiosk. Ein bislang unbekannter, männlicher Beschuldigter bedrohte den Angestellten mit einem Messer, entnahm Geld in unbekannter Höhe aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung.

