Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Salzgitter-Bad vom 21. April 2023, 09 Uhr bis 22. April 2023, 09 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Mehrere Ladendiebstähle durch selben Täter Am Freitag, den 21. April 2023 wurden durch einen 34-jährigen, stark alkoholisierten Beschuldigten im Zeitraum von 07:10 Uhr bis 10:30 Uhr insgesamt vier Ladendiebstähle in unterschiedlichen Geschäften im Stadtgebiet Salzgitter-Bad begangen. Dabei wurden Spirituosen sowie Kleidungsstücke durch den ohne festen Wohnsitz lebenden Mann entwendet. Aufgrund der Häufigkeit und Intensität der Taten wurde der Beschuldigte im Anschluss an den vierten Ladendiebstahl dem polizeilichen Gewahrsam der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel zugeführt, um für die Dauer des genannten Freitags weitere Straftaten durch diesen zu verhindern.

Betrug über die Buchungsplattform booking.com Bereits am 13. April 2023 buchte ein Anzeigenerstatter ein Apartment über das Onlineportal booking.com. Bei nun anstehendem Aufenthalt und Ankunft am vermeintlichen, bereits bezahlten Übernachtungsort stellte sich heraus, dass besagte Wohnung nicht existiere. Bei der Anschrift handele es sich lediglich um ein leerstehendes Haus. Der Geschädigte stellt ausdrücklich Strafantrag.

Raub durch zwei bislang unbekannte Täter zum Nachteil eines Taxifahrers aus Salzgitter In der Nacht vom 21. April 2023 auf den heutigen Samstag, 22. April 2023, wurde im Rahmen seiner Tätigkeit als Taxifahrer ein 42-jähriger Mann aus Salzgitter nach erfolgter Fahrt von Salzgitter-Lebenstedt nach Salzgitter-Gebhardshagen durch die von ihm transportierten zwei männlichen, bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers mit dem Tode bedroht. Dabei wurde die Herausgabe der Geldbörse gefordert, welche anschließend durch die Täter an sich genommen werden konnte. Diese konnten mit den so erbeuteten 300EUR vom Tatort in Gebhardshagen fliehen. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte die beiden Täter beschreiben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

