Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines hochwertigen E-Bike in Friedewald

Bild-Infos

Download

57520 Friedewald (ots)

In der Zeit vom 14.03.2023, 22:30 Uhr bis zum 15.03.2023, 07:10 Uhr wurde in Friedewald, In den Steinen, ein hochwertiges E-Bike der Marke Husqvarna MC 6 entwendet. Bei dem Rad handelt es sich um ein sog. Fully (vollgefedertes) Rad in den Farben grau/rot. Das E-Bike stand verschlossen neben der Garage unter einer Überdachung und war mit einem ABUS Faltschloss gesichert. Im Tatzeitraum wurde das Rad samt Schloss entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell