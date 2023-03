POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

St. Katharinen (ots) - Am Donnerstagabend kam es zur Kollision zwischen einer 11-jährigen Radfahrerin und einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin aus St.-Katharinen. Das 11-jährige Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf der Kirchstraße unterwegs und wollte in die Barbarastraße abbiegen. Beim Abbiegen stieß das Kind mit ihrem Fahrrad gegen den herannahenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr