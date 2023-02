Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Welver (ots)

In Höhe der Einmündung der Straßen "Starenschleife" und "Reiherstraße", kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Welver befuhr mit seinem Peugeot die Starenschleife in Richtung Ladestraße und übersah im Einmündungsbereich den von rechts kommenden Volvo einer 52-jährigen Frau aus Welver. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 52-Jährige leicht verletzt wurde. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000,- Euro.(dk)

