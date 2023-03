POL-PDNR: Kind kollidiert mit Pkw

Breitscheid (ots) - In der Nacht vom 15.03.2023 auf den 16.03.2023 wurde im Weiherweg in Breitscheid ein vor einem Anwesen abgestellter Pkw mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1.500 EUR belaufen. Täterhinweise liegen derweil nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

