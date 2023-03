POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Dierdorf (ots) - Am 17.03.2023 gegen 03:16 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus ein Einbruch in ein Schuhgeschäft im Dierdorfer Industriegebiet in der Königsberger Straße gemeldet. Gemäß Spurenlage hebelten unbekannte Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Gebäudeinneren wurde ein Büro durchwühlt und lediglich ein dort abgelegtes ...

