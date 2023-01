Polizei Dortmund

POL-DO: 40-jähriger Autofahrer hat immer wieder Pech mit der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0104

Weil ein 40-jähriger Dortmunder am 21. Januar 2023 in Lütgendortmund das Rotlicht einer Ampel missachtete, hielt ein zur Verkehrsüberwachung eingesetztes Streifenteam der Polizei den Golf an. Dabei stellte sich heraus, dass die an dem Golf installierten Kennzeichen gestohlen wurden. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen den Mann ein. So auch wieder am frühen Samstagmorgen (28.1.2023).

Diesesmal fiel der zunächst noch unbekannte Fahrer um 04:45 Uhr auf dem Parkplatz "Kleine Herrenthey" an der A2 bei Dortmund einem Streifenteam der Autobahnpolizei auf. Eine Überprüfung des an einem VW Golf angebrachten Kfz-Kennzeiches ergab, dass dieses auf einen Kia zugelassen war. Der Golf fuhr davon, verfolgt von der Autobahnpolizei.

Die Fahrt führte von der Autobahn 2 über die Bundesstraße 236 zunächst bis zur B1 in Dortmund und von dort über das Autobahnkreuz Dortmund/Unna auf die Autobahn 1 in Richtung Köln. Die Polizisten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Die Fahrt endete um 05:05 Uhr auf dem Rastplatz Lichtendorf Nord. Die Insassen, ein Mann und eine Frau, stiegen aus.

Die Polizisten durchsuchten den Golf und entdeckten dabei Drogen sowie vermutlich gestohlene Kupferkabel. Der Fahrer gab an, Drogen konsumiert zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. In einer Wache wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Golf kurzgeschlossen.

Die von der Polizei verständigte Eigentümerin der Kfz-Kennzeichen erhält diese zurück. Den VW Golf und die Drogen stellte die Polizei sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann und auch gegen die 25-jährige Beifahrerin (Verdacht besonders schwerer Diebstahl, illegaler Besitz von Rauschmitteln).

