Polizei Dortmund

POL-DO: Der erste Bildungsgang der Fachoberschule Polizei erhält Zeugnisse

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0102

Letzte Woche war es soweit: 31 Schülerinnen und Schüler des neuen Bildungsganges Fachoberschule Polizei bekamen ihr erstes Zeugnis.

Der zweijährige Bildungsgang am Konrad-Klepping Berufskolleg in Dortmund-Mitte ermöglicht nach zwei Jahren Schule die Übernahme in das Duale Studium der Polizei NRW und schließt mit der Ernennung zur Polizeikommissarin oder Polizeikommissar ab.

Wer sich für diesen Bildungsgang mit polizei-spezifischen Inhalten interessiert und danach ebenfalls bei der Polizei studieren möchte, hat ab dem 01.02.2023 die Möglichkeit, sich unter dem Link https://fos.polizeibewerbung.nrw.de/ für das Schuljahr 2024 zu bewerben. Fragen beantworten gerne die Einstellungsberater der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-8888 (personalwerbung.dortmund@polizei.nrw.de).

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell