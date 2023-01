Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebe beklauen Gäste

Konstanz (ots)

Unbekannte Diebe haben am Samstagabend in zwei Gaststätten in der Wessenbergstraße und der Huetlinstraße mehrere Gäste beklaut. Die beiden Täter gelangten unbemerkt an die Geldbeutel, die sich in den über den Stühlen hängenden Jacken der Gaststättenbesucher befanden. Daraus entwendeten die Diebe Bargeld in noch unbekannter Höhe und Geldkarten. Zu den unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: einer der Männer war ca. 170-180 Zentimeter groß und hatte einen Dreitage-Bart. Bekleidet war er mit einem hellbeigen Pullover. Der zweite Täter war etwas kleiner als sein Begleiter und trug eine helle Mütze und eine dunkelgrüne Jacke. Zeugen, die am Samstagabend Verdächtiges in den Gaststätten in der Innenstadt beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, Wertgegenstände nicht unbeobachtet zu lassen. Verstauen Sie Geldbeutel und Handy wenn möglich am Körper oder so, dass Sie diese im Blick haben. Lassen Sie auch Handtaschen oder Ähnliches nicht unbeobachtet neben dem Tisch stehen.Geben Sie Dieben keine Gelegenheit!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell