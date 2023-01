Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der B33 - Kreuzung Westtangente

Konstanz (ots)

Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagnachmittag auf der Kreuzung der Bundesstraße 33 und der Landesstraße 221 neu - zur Westtangente - passiert ist. Ein 51-jähriger Mitsubishi-Fahrer bog an der Kreuzung zur Westtangente auf der linken der beiden Abbiegespuren von der B33 auf die L221 neu ab. In der Folge kollidierte der Mitsubishi mit einem neben ihm auf der rechten Spur ebenfalls nach links abbiegenden BMW eines 51 Jahre alten Mannes. Der BMW-Fahrer erlitt durch den Aufpralle Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, am BMW in Höhe von rund 12.000 Euro.

