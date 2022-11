Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Polizeibeamte bei einer Festnahme verletzt

Pirmasens (ots)

Nach einer Bedrohung und Sachbeschädigung in der Zweibrücker Straße, ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis hatte eine Frau bedroht und dabei eine Haustür beschädigt, wurde der Tatverdächtige am Dienstag, gegen 00:00 Uhr, in der Bismarckstraße/Ecke Grundbirngarten gestellt. Er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen und leistete heftigen Widerstand. Schließlich konnte er überwältigt und zu Boden gebracht werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Mann erlitt bei der Festnahme Verletzungen im Gesicht und hatte eine Schnittverletzung an der Hand, die von der Beschädigung der Haustür stammte. Er wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Zudem besteht ein Haftbefehl gegen den Mann. Zwei Polizisten erlitten Verletzungen und waren nicht mehr dienstfähig. pdps

