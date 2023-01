POL-DO: Vermisste Frau aus Witten in Wetter gefunden

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0102 Letzte Woche war es soweit: 31 Schülerinnen und Schüler des neuen Bildungsganges Fachoberschule Polizei bekamen ihr erstes Zeugnis. Der zweijährige Bildungsgang am Konrad-Klepping Berufskolleg in Dortmund-Mitte ermöglicht nach zwei Jahren Schule die Übernahme in das Duale Studium der Polizei NRW und schließt mit der Ernennung zur ...

