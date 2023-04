Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 22. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Freitag, 18 Uhr, auf einer Landstraße im Elm. Ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Helmstedt befuhr mit seinem Leichtkraftrad die sogenannte Elmhochstraße von Brunsleberfeld in Richtung Schöningen. Dabei fuhr ihm der Fahrer eines nachfolgenden Motorrades auf das Heck auf. Beide Fahrer stürzten, zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in Kliniken verbracht. Zwecks genauer Ursachenklärung wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Gegen den vermeintlichen Unfallverursacher, dem 29-jährigen Motorradfahrer aus Wolfsburg, wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. An beiden Zweirädern entstanden Sachschäden im vierstelligen Bereich. Die betroffene Landstraße wurde über mehrere Stunden voll gesperrt.

