POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich SZ-Lebenstedt/SZ-Thiede 21.04.2023 - 22.04.2023, 09:00 Uhr

Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbütte, Joachim-Campe-Str. 21, 38226 Salzgitter-Lebenestedt (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ort: 38229 SZ-Heerte, Barumer Straße 15 Zeit: 21.04.2023, 14.55 Uhr Hergang: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in SZ-Thiede unter der Tel.-Nr. 05341/94173-0.

Pkw ohne Haftpflichtversicherung

Ort: 38226 SZ-Engelnstedt, Ludwig-Erhard-Str. Zeit: 21.04.2023, 19.30 Uhr Hergang: Während einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass für den Pkw keine Haftpflichtversicherung bestand. Die 28-jährige Fahrerin erwartet nur ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Pkw geführt ohne Kfz-Steuer zu entrichten

Ort: 38226 SZ-Lebenstedt, Westfalenstraße Zeit: 21.04.2023, 21.44 Uhr Hergang: Während einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass für den in Bulgarien zugelassenen Pkw keine Kfz-Steuer entrichtet wurde. Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Pkw-Fahrt unter Drogeneinfluss

Ort: 38239 SZ-Thiede, Frankfurter Straße Zeit: 22.04.2023, 00.45 Uhr Hergang: Während einer Verkehrskontrolle wurde durch einen Vortest bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

