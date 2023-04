Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 22.04.2023

Peine (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 21.04.023 gegen 16:45 Uhr wurde in der Pflaumengasse in Groß Ilsede eine 30jährige auf einem e-scooter kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall

Am 21.04.2023 um 13:43 Uhr kam es in der Dorfstraße in Wendeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 10jährigen Kind. Eine 19jährige Autofahrerin erfasste das Mädchen, dass hinter einem Bus, der mit Warnblinkanlage an der Bushaltestelle stand, die Fahrbahn überquerte. Das Kind wurde leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell