Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230310-1: Unbekannte flüchten nach Kollision mit Baum - Zeugensuche

Frechen (ots)

Polizisten stellen Unfallwagen sicher

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwochabend (8. März) in Frechen-Habbelrath mit einem Audi S6 mit einem Baum kollidiert zu sein und sich danach vom Unfallort entfernt zu haben. Laut Zeugenbeschreibungen sollen die beiden Gesuchten zur Tatzeit schwarz gekleidet gewesen sein. Einer der Unbekannten sei etwa 30 Jahre alt und circa 170 bis 180 Zentimeter groß. Zudem soll er eine Glatze haben.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Auch die Unbekannten werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein Zeuge (34) gab an, dass er um 22.10 Uhr einen lauten Knall an der Kreuzung von Dürener Straße und Klosterstraße gehört habe. Als er aus seinem Fenster schaute, habe er die zwei Männer neben dem Unfallwagen gesehen. Die Beiden sollen sich lautstark gestritten haben und anschließend in Richtung Dürener Straße weggegangen sein.

Hinzugerufene Polizisten stellten Beschädigungen an der gesamten linken Seite des Fahrzeugs fest. Zudem blockierte der Baum die Fahrertür, sodass diese sich nicht mehr öffnen ließ. Die Beamten fahndeten umgehend nach den Flüchtigen, nahmen eine Unfallanzeige auf und stellten das Fahrzeug sicher. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell