POL-REK: 230309-4: Ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber unter Drogen und Alkoholeinfluss

Kerpen (ots)

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Polizisten haben am Mittwoch (8. März) und Donnerstag (9. März) in Kerpen zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die ohne gültige Fahrerlaubnis mit ihren Autos unterwegs waren. Einer der beiden führte sein Fahrzeug außerdem unter Alkoholeinfluss, während der Andere im Verdacht steht sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu haben.

Polizisten führten am Mittwoch gegen 15.40 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Kerpener Straße durch. Währenddessen fiel ihnen ein schwarzer Geländewagen mit einem Fahrer auf, der ihnen bereits bekannt war. Der Autofahrer (65) konnte auch bei der erneuten Kontrolle am Mittwoch keinen Führerschein vorlegen. Ermittlungen ergaben, dass er seit der letzten Kontrolle im Februar seine Fahrerlaubnis nicht erneuert hatte. Hinzu kam, dass er auf die Beamten den Eindruck machte Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an. Weiterhin untersagten sie ihm erneut das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

Zu einem weiteren Fall kam es am Donnerstagmorgen gegen 5.10 Uhr auf der Humboldtstraße. Dort hielten Beamte den Fahrer (47) eines Ford Transits in Höhe der Boelckstraße an. Die Polizisten nahmen bei der Kontrolle starken Alkoholgeruch, der von dem 47-Jährigen ausging, wahr. Außerdem sprach er sehr verwaschen. Ein Atemalkoholvortest ergab ein Ergebnis von mehr als 1,6 Promille. Auch hier ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Weiterhin stellten die Polizisten fest, dass der Führerschein des Mannes bereits im Februar auf Grund einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt worden war. Auch hier untersagten die Beamten die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Die beiden Autofahrer müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. (akl)

