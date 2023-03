Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230309-1: Räuber verliert Führerschein und Handy bei seiner Flucht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Geschädigte blieb unverletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Ladendieb (23). Die Verkäuferin (28) eines Frechener Discounters hatte den 23-Jährigen am Mittwochabend (8. März) bei einem Ladendiebstahl erwischt. Mutmaßlich um im Besitz der Beute zu bleiben und seine Flucht zu ermöglichen soll der Täter die Angestellte angegriffen haben. Der Dame gelang es noch dem Flüchtenden den Rucksack zu entreißen. Brisant für den Täter war die Tatsache, dass sich darin neben den gestohlenen Waren auch noch sein Führerschein und ein Mobiltelefon befanden.

Gegen 18.45 Uhr soll der Täter die Filiale an der Dürener Straße betreten haben. Auf der Videoüberwachung habe die Mitarbeiterin beobachtet, wie der Mann Waren in seinem Rucksack verstaute und andere Produkte in den Einkaufswagen legte. An der Kasse habe er nur die Waren aus dem Wagen bezahlt. Die Angestellte soll den jungen Mann vor dem Ausgang angesprochen haben. Dieser habe sich erst kooperativ gezeigt und dann plötzlich angegriffen. Die Geschädigte sei von dem Dieb bis auf den Parkplatz gedrängt worden, wo ihm letztendlich die Flucht gelang. Den Rucksack habe sie ihm aber noch abnehmen können. Polizisten stellten die Habseligkeiten des Täters sicher und fertigten eine Anzeige. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. (hw)

