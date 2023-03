Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230308-4: 79-jähriger Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Pulheim (ots)

Mathildenstraße für mehrere Stunden gesperrt

Am Mittwoch (8. März) ist ein Autofahrer (79) im Krankenhaus verstorben. Dort hatte ein Arzt den Tod des Mannes festgestellt, der zuvor an einem Verkehrsunfall in Brauweiler beteiligt war. Da die Ermittler zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgehen, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen den Folgen des Verkehrsunfalls und dem Tod des Seniors besteht, ermitteln die Beamten des Kriminalkommissariats 11 in diesem Fall.

Gegen 9 Uhr ist der 79-Jährige mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen eine Mauer gefahren. Er war laut ersten Erkenntnissen zuvor auf der Mathildenstraße von der Bernhardstraße in Fahrtrichtung Donatusstraße unterwegs. Laut Zeugenaussagen sei der Senior mit seinem Mercedes in Höhe der Straße "Auf der Insel" geradeaus über eine Verkehrsinsel gefahren. Das Auto kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen, einem Fahnenmast, sowie einem geparkten Fahrzeug bis der Mercedes schließlich gegen die Grundstücksmauer an der Mathildenstraße prallte und dort zum Stehen kam.

Nach dem Verkehrsunfall leiteten Ersthelfer eine Reanimation bei dem 79-Jährigen ein. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um den Senior und brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Mathildenstraße für die Dauer Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis circa 12.15 Uhr. (sc)

