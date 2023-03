Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230308-2: Wetterbedingte Verkehrsunfälle

Drei Personen leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Mittwochmorgen (8. März) in der Zeit von 6 Uhr bis 10 Uhr rund 30 Verkehrsunfälle aufgenommen. In 25 Fällen blieb es bei Sachschäden. Drei Mal versorgten Rettungskräfte Leichtverletzte. Alle Verkehrsunfälle stehen nach erster Bewertung im Zusammenhang mit der derzeitigen Wetterlage. Polizistinnen und Polizisten waren diesbezüglich bislang vor allem in den Bereichen Hürth und Kerpen im Einsatz.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme eines Alleinunfalls auf der Bundestraße (B) 265 am Ortseingang Erftstadt-Erp stellten Polizisten gegen 7.30 Uhr am Auto eines 23-Jährigen so stark abgefahrene Sommerreifen fest, dass kaum mehr Profil erkennbar war. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten regelten den Verkehr für die Zeit der Unfallaufnahme und den Abtransport des stark beschädigten Autos.

In Hürth-Kendenich sorgte ein Autofahrer (60) gegen 8 Uhr für eine Gefahrenstelle. Am Fahrzeug des Mannes waren lediglich Sommerreifen montiert. Polizisten sicherten den Bereich ab und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Ihre Fahrweise dem Wetter anzupassen und Fahrzeuge nur mit entsprechenden Winter-, Allwetter- oder zugelassenen Ganzjahresreifen in Betrieb zu nehmen.

Planen Sie für Ihre Fahrt genug Zeit ein und kommen Sie sicher an Ihr Ziel. (hw)

