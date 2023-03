Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230307-3: Unbekannte brechen in Lotteriegeschäft ein

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In der Nacht zu Dienstag (7. März) haben Polizisten die Fahndung nach drei bislang unbekannten Tätern aufgenommen, die sich unberechtigt Zutritt zu einem Lottoladen in Frechen verschafft hatten. Dort sollen die Täter Zigarettenschachteln entwendet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die die drei Männer vor, während oder nach der Tat beobachtet haben oder andere Hinweise zur Tat geben können. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen drei Männer an der Tat beteiligt gewesen sein. Einer der Täter, der im Eingangsbereich stehen geblieben sein soll, trug eine weiße Weste. Die beiden anderen Täter, ein Mann mit dunklen Haaren und einem schwarzen Adidas Pullover sowie ein Mann mit grauer Kappe, grauem Kapuzenpullover und heller Hose, sollen das Geschäft betreten haben.

Nach derzeitigem Sachstand öffneten die Täter gegen 3 Uhr gewaltsam die Eingangstür des Ladenlokals an der Hauptstraße. Dabei lösten die Unbekannten eine Verneblungsanlage und einen akustischen Alarm aus. Sie entwendeten Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Menge und ergriffen im Anschluss die Flucht. Polizisten nahmen die Fahndung nach den Tätern auf, während Kriminalbeamte am Tatort Spuren sicherten. Die Ermittlungen zur Sache dauern an. (akl)

