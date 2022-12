Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen dem 1. und dem 14. Dezember 2022 gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Obernbergstraße. Die Täter schlugen das Glas eines Fensters ein und gelangten so in das Objekt. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung; Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell