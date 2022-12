POL-LIP: Detmold. Unfall auf dem Nordring führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. - 12.12.2022) Elektrokabel, die für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz (Am Markt) verlegt worden waren. Die Täter schnitten die Kabel ab und entkamen damit. Eine Zeugin sah am Sonntagabend einen Mann, der möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. Der Unbekannte, der dort gegen 0:45 Uhr auffiel, wird folgendermaßen beschrieben: normale Statur, ca. 1,70 m - 1,75 m ...

mehr