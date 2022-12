Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Erder. Auto kommt von Straße ab - drei verletzte Personen.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen (15.12.2022) auf der Erderschen Straße ereignet hatte, wurden drei junge Männer verletzt. Gegen 1 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Kalletal die Straße mit seinem Skoda. Mit im Wagen saßen ein 17- und ein 26-Jähriger. Innerhalb einer leichten Rechtskurve geriet der Wagen nach links von der Straße ab. Hier prallte der Skoda gegen einen Baumstumpf und überschlug sich anschließend. Alle drei Insassen wurden mit Rettungswagen zur Behandlung in Kliniken gefahren. An dem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Da der Verdacht besteht, dass der 26-jährige Kalletaler vor Antritt der Fahrt Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

