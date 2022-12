POL-LIP: Lage. Einbrecher entkommen mit Kupferkabeln.

Lippe (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (14.12.2022) mussten Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in der Detmolder Straße ausrücken, die unmittelbar nacheinander festgestellt wurden. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist in beiden Fällen wahrscheinlich. Gegen 1:40 Uhr meldete ein Anwohner brennende Mülltonnen, die unmittelbar an einem Mehrfamilienhaus standen. Der ...

mehr