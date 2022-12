Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zwei Brandstiftungen - wer hat etwas beobachtet?

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (14.12.2022) mussten Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in der Detmolder Straße ausrücken, die unmittelbar nacheinander festgestellt wurden. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist in beiden Fällen wahrscheinlich. Gegen 1:40 Uhr meldete ein Anwohner brennende Mülltonnen, die unmittelbar an einem Mehrfamilienhaus standen. Der Zeuge hatte zuvor einen lauten Knall vernommen und die brennenden Tonnen selbst löschen können. Die bereits alarmierte Feuerwehr löschte ein weiteres Feuer, das unweit des ersten Brandortes festgestellt wurde. Eine Hausbewohnerin wurde dort ebenfalls durch einen lauten Knall aufgeschreckt. In diesem Fall hatte man Unrat in einem Abstellraum, in einem Anbau des Hauses, entzündet. Vermutlich nutzten die Täter eine unverschlossene Tür, um in diesen Raum zu gelangen. Verletzt wurde niemand.

Im Zuge der ersten Brandstiftung an den Mülltonnen fielen zwei Männer auf, die für die Tat verantwortlich sein könnten. Beide sind 1,80 - 1,85 m groß, trugen schwarze Jacken und blaue Jeans. Eine unmittelbar eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Männern blieb erfolglos. Wer in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell