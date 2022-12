POL-LIP: Detmold. Wem gehört das Fahrrad?

Lippe (ots) - Bislang unbekannte Diebe stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag (12. -13.12.2022) einen hochwertigen grauen Audi Q5. Der Eigentümer hatte den Wagen auf einem Privatgrundstück unter einem Carport an der Sichterheidestraße abgestellt. An dem Wagen befanden sich Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Lippe. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim ...

mehr