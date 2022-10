POL-NI: Nachtrag zu Verkehrsunfall in Liebenau /Zeuge gesucht

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Rinteln und die Staatsanwaltschaft Bückeburg ermitteln mit Hochdruck zu den beiden Bränden, die sich vergangene Nacht in Möllenbeck sowie von Sonntag auf Montag in Hessendorf ereigneten. Nach neuesten Erkenntnissen gehen sie in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus ...

mehr