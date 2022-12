Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Talle. 85-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag (13.12.2022) befuhr ein 85-jähriger Mann aus Kalletal die Taller Straße aus Richtung Hohenhausen kommend in Richtung Talle. Kurz nach der Kreuzung Osterhagen/Bontrott kam er mit seinem Renault aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Wagen durchbrach den Zaun eines Grundstückes und prallte frontal gegen eine Hauswand. Der in dem Fahrzeug eingeklemmte Kalletaler wurde von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gefahren. Dort verstarb der 85-Jährige noch am Dienstagabend. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden; Telefon 05231 6090.

