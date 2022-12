Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Grauer Opel Astra gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen Montagabend (12.12.2022) einen grauen Opel Astra älteren Baujahres. Der 30-jährige Besitzer hatte den Wagen zwischen 21:10 - 21:15 Uhr am Straßenrand der Rathausstraße, gegenüber einer Pizzeria, abgestellt. Da er in der Lokalität nur kurz etwas holen wollte, lies der Mann die Schlüssel im Zündschloss stecken. Diesen Umstand nutzte der Dieb offenbar, um den Wagen zu stehlen. An dem Fahrzeug waren zuletzt Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Lippe angebracht. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Wagens geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

