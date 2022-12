Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Diebe hatten es auf Kupfer und Messing abgesehen.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen Montagnachmittag auf Dienstagmorgen (12. - 13. 12.2022) gewaltsam Zugang zu zwei Firmen im Nord-West-Ring. In einem Fall hebelten sie eine Tür auf. In die zweite Firma gelangten sie über ein eingeschlagenes Fenster. In beiden Fällen hatten es die Täter auf Kupfer und Messing abgesehen. Sie erbeuteten Metall im Wert von über 10.000 Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

