Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz (ots)

Am 21.08.2022 gegen 11:45 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt mit ihrem PKW Mercedes-Benz die B196 aus Richtung Baabe in Richtung Göhren. Aus bisher unbekannten Gründen kam der 79-jährige deutsche Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Telefonmast. Der PKW blieb im Schotter der neben der B196 verlaufenden Kleinbahn-Gleise stecken. Der 79-Jährige und seine gleichaltrige Frau wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Sana-Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,-Euro. Ein Schaden am Gleisbett der Kleinbahn ist nicht entstanden. Die Unfallstelle war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Baabe und Göhren unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

