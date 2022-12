Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Kabel geklaut.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. - 12.12.2022) Elektrokabel, die für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz (Am Markt) verlegt worden waren. Die Täter schnitten die Kabel ab und entkamen damit. Eine Zeugin sah am Sonntagabend einen Mann, der möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. Der Unbekannte, der dort gegen 0:45 Uhr auffiel, wird folgendermaßen beschrieben: normale Statur, ca. 1,70 m - 1,75 m groß, ca. 40 - 45 Jahre alt, winterlich bekleidet mit einer hellen, evtl. gelben/orangefarbenen Jacke. Wer auch etwas beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität des beobachteten Mannes geben kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Kripo in Bad Salzuflen; Telefon 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell