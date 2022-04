POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots) - - CEO von Arvato Financial Solutions mit internationaler unternehmerischer Erfahrung - Künftig 22 Mitglieder acht verschiedener Nationalitäten im Top-Führungsgremium Jan Altersten, CEO von Arvato Financial Solutions, zieht in das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann ein. Er wurde vom Vorstand des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens mit Wirkung zum 1. Juni ...

mehr