Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung durch Pfefferspray

Speyer (ots)

Mit Pfefferspray gesprüht hat am Montag zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr am Hauptbahnhof in Speyer ein 25-Jähriger. Bereits auf der Zugfahrt nach Speyer geriet eine Gruppe von vier Personen im Alter von 19 bis 30 Jahren mit einem weiteren 25-jährigen Fahrgast in Streitigkeiten. Am Bahnhof angekommen sprühte dieser dem 30-Jährigen aus der Gruppe unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und beleidigte den 27-Jährigen. Bei seiner Flucht auf dem Fahrrad sprühte er nochmals in das Gesicht des 27-Jährigen. Beide erlitten durch das Pfefferspray leichte Verletzungen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung gelang es zwei eingesetzten Polizeistreifen den Mann zu kontrollieren. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell