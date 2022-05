Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendieb gestellt

Speyer (ots)

In einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße Lebensmittel entwendet hat am Montag gegen 14:45 Uhr ein 28-Jähriger. Der Mann verstaute mehrere Nahrungsmittel im Wert von 23 Euro in seinem Rucksack ohne die Rechnung zu begleichen. Als die Kassiererin den Diebstahl bemerkte, verständigte sie die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des Ladendiebs zwei Taschenmesser, welche sichergestellt wurden. Da er auf die beiden Messer jederzeit Zugriff hatte, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein.

