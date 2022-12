Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkws aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Erneut haben Unbekannte versucht, Autos in einer Tiefgarage in der Schillerstraße aufzubrechen. Die Tiefgarage war schon am Wochenende Ziel von Autoknackern geworden (wir berichteten: https://s.rlp.de/qJvvr). Jetzt haben sich Diebe in der Nacht zum Montag an weiteren Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Ein 56-jähriger Mann hatte seinen Wagen in der Tiefgarage abgestellt. Als er Montagmorgen gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Kofferraumdeckel verbogen und zerkratzt war. Jemand hatte versucht, das Auto gewaltsam zu öffnen. Der Aufbruchversuch misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. In der Tiefgarage wurde noch ein zweiter Pkw angegangen. Auch hier waren Aufbruchsspuren erkennbar, entwendet wurde nichts. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

