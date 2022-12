POL-PPWP: Betrug mit Gutscheinkarten misslingt

Kaiserslautern (ots) - Wegen unterschiedlicher Meinungen sind sich zwei Männer am Montagmittag in der Mainzer Straße in die Haare geraten. Der Streit gipfelte in einer Körperverletzung. Nach dem Täter wird noch gesucht. Wie das 57-jährige Opfer bei der Polizei anzeigte, kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu der zunächst verbalen Auseinandersetzung. Grund seien unterschiedliche Ansichtsweisen ...

