Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Faustschlag wegen unterschiedlicher Meinungen

Kaiserslautern (ots)

Wegen unterschiedlicher Meinungen sind sich zwei Männer am Montagmittag in der Mainzer Straße in die Haare geraten. Der Streit gipfelte in einer Körperverletzung. Nach dem Täter wird noch gesucht.

Wie das 57-jährige Opfer bei der Polizei anzeigte, kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu der zunächst verbalen Auseinandersetzung. Grund seien unterschiedliche Ansichtsweisen zu einer Verkehrssituation gewesen.

Offenbar erhitzten sich die Gemüter im Verlauf des Wortgefechts derart, dass einer der Männer seinem Gegenüber unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Anschließend setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr davon.

Dem Opfer gelang es aber noch, mit dem Handy ein Foto des Fahrzeugs zu machen. Die Ermittlungen nach dem Halter und dem Fahrer laufen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell