Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230307-2: Grüne Versicherungskennzeichen sind nicht mehr gültig - Neues Versicherungsjahr hat begonnen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mehrere E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs - Strafanzeigen

Grüne Versicherungskennzeichen haben mit Beginn des Monats März ihre Gültigkeit verloren und es besteht kein Versicherungsschutz mehr. Die Kennzeichen des aktuellen Versicherungsjahres (1. März 2023 - 29. Februar 2024) haben eine schwarze Schrift. Wer beispielsweise mit einem Elektrokleinstfahrzeug, einem Kleinkraftrad oder einem Mofa ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs ist und von Polizisten kontrolliert wird, muss mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

In den vergangenen Tagen hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis wiederholt Zweiradfahrende kontrolliert, an deren Fahrzeugen ein Versicherungskennzeichen mit grüner Schrift montiert war. Bei den Kontrollen erhärtete sich der Verdacht, dass für ihre Zweiräder kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht.

Am Montagmorgen (6. März) fiel Polizisten gegen 7.45 Uhr in Kerpen die Fahrerin (30) eines E-Scooters auf. Ihr Versicherungskennzeichen hatte eine grüne Aufschrift. Sie hielten die 30-Jährige an und kontrollierten sie.

In Hürth überprüfte ein Uniformierter einen 21-Jährigen gegen 13 Uhr auf der Luxemburger Straße. Auch an seiner 50er war ein Versicherungskennzeichen mit grüner Schrift angebracht.

Gegen 18.30 Uhr führten Polizisten eine Verkehrskontrolle an der Bonnstraße, Ecke Kölner Straße in Frechen durch. Dabei hielten sie einen E-Scooterfahrer (15) an, bei dessen Zweirad laut ersten Erkenntnissen ebenfalls kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand.

In allen Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell