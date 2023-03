Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230306-2: Unbekannter bedroht Kioskmitarbeiterin mit Messer - Zeugensuche

Brühl (ots)

Räuber erbeutet Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem circa 185 Zentimeter großen Mann. Dem derzeit Unbekannten wird vorgeworfen, am Samstagabend (4. März) die Kassiererin eines Kiosks in der Brühler Innenstadt mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt zu haben. Zur Tatzeit soll der Gesuchte mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet gewesen sein. Zudem soll er laut Zeugenaussage schwarze Handschuhe getragen und sein Gesicht mit einem Schal vermummt haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit geben können. Diese nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand soll der Maskierte gegen 20.45 Uhr den Kiosk in der Kölnstraße betreten haben. Danach sei er vor den Verkaufstresen getreten. Dort habe er die Kioskkassiererin (30) mit einem Messer bedroht und Geld von ihr gefordert. Laut Aussage der 30-Jährigen habe der Täter eine weiße Plastiktüte auf den Tresen gelegt und sie aufgefordert, die Tageseinnahmen in die Tüte zu legen. Dieser Forderung kam sie nach und legte Bargeld in die Tüte. Anschließend verließ der Unbekannte den Kiosk mit der Tüte und flüchtete in Richtung des Kreisverkehrs von Kölnstraße und Comesstraße.

Hinzugerufene Polizisten fahndeten umgehend nach dem Flüchtigen. Die Beamten sicherten die Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell